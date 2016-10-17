Холодная зима ожидается на Среднем Урале

Эта зима в Свердловской области может стать холоднее, чем прошлые две. Об этом заявила сегодня главный синоптик ФГБУ "Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Галина Шепоренко.

- Прошлые две зимы на Урале были очень тёплыми, на 3-5 градусов выше нормы, и очень снежными - было в 1,5-2 раза больше осадков, чем обычно. Но три подряд аномальных зимы - это перебор. Стоит рассчитывать на более холодную зиму, температуры ближе к норме. Однако слишком суровой погоду будет назвать сложно, - дала прогноз главный синоптик.

Напомним, нормой для нашего региона считаются средние дневные температуры -13-14 градусов по Цельсию в декабре, -16-18 градусов в январе и -14-15 градусов в феврале.

Первая половина октября в Свердловской области была тёплой, зафиксирована средняя температура несколько выше нормы. Но уже в ближайшие дни в регион придёт северный циклон. Днём температура воздуха будет чуть ниже нуля, а ночью упадёт до -7-10 градусов по Цельсию, к концу недели выпадет снег. С 23-24 октября снова начнётся относительно тёплый период без осадков. Возможна оттепель.

Зима, по прогнозам синоптиков, начнётся на Урале уже в ноябре. К концу первой декады средняя температура днём в регионе установится на отметке -6-8 градусов по Цельсию.