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Екатеринбургский дизайнер Анна Никулина рассказала "Областной газете" про кота Добрососеда

В октябре серия фотографий с анимационным персонажем Добрососедом екатеринбургского дизайнера Анны Никулиной была признана лучшей на конкурсе в честь дня рождения микрорайона Академический. Затем питомец отправился в путешествие по всему городу, о развитии своей идеи художница рассказала корреспонденту "ОГ".

- Анна, что вдохновило вас на создание фотографий с анимационным котом-добряком?

Идея дорисовывания фотографий не нова. Она понравилась мне у бразильского художника Лукаса Левитана. Для конкурса фотографий в честь дня рождения микрорайона захотелось создать что-то подобное. Ассоциации с образом пришли из моего любимого мультфильма "Мой сосед Тоторо".

- Какую кличку придумали своему домашнему питомцу?

- Кличку я ему не придумала. Персонаж сложился сам собой в голове, я планировала нарисовать просто чудика. В результате получился кот Добрососед — главный житель, принимающий активное участие в жизни города.

- В какое путешествие Добрососед отправится дальше, ведь теперь его можно брать с собой везде?

- Сегодня рисованный кот покоряет Екатеринбург. После того как мои работы стали лучшими на конкурсе, мы с фотографами из "Джаст-медиа" создали серию снимков, где Добрососед гуляет по всему городу. О продолжении я пока не думала.

Фото: конкурсная работа Анны Никулиной "Находит развлечение в любом месте", социальные сети

Фото: "Джаст-медиа"

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