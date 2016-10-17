В нынешнем году финансирование на ремонт дорог в муниципалитетах увеличено в 2,5 раза

В нынешнем году на ремонт и строительство автодорог муниципалитеты Свердловской области получили в 2,5 раза больше средств, чем в 2015-ом. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев, выступая с бюджетным посланием перед региональным парламентом.

В целом за нынешний ремонтный сезон финансирование строительства и реконструкции автотрасс в муниципалитетах превысило 5 млрд рублей.

— В современных условиях это беспрецедентные средства, результатом вложений которых должны стать современные, качественные дороги, повышение транспортной мобильности и безопасности уральцев, — подчеркнул глава региона.

По его словам, на Среднем Урале уже около 40% дорог соответствуют нормативам. Одновременно губернатор поставил задачу к 2030 году привести в норму все региональные дороги на территории области.