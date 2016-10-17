Замначальника Кольцовского таможенного поста попался на взятке

Свердловский таможенный чиновник в ранге заместителя начальника поста отправлен под домашний арест по обвинению во взятке. За денежное вознаграждение руководитель должен был закрыть глаза на перемещение через границу незадекларированных ценностей. Примечательно, что свои услуги таможенник оценил крайне низко - с каждого контрабандиста он брал по 10 тыс. рублей.

- Как было установлено, в январе 2016 года двое жителей Берёзовского обратились к сотруднику таможни с просьбой организовать беспрепятственное перемещение через таможенный пост незадекларированных изделий из серебра, привезённых с территории иностранных государств. На указанное предложение сотрудник таможни согласился, получая за это 10 тыс. рублей с каждого, - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

По факту взятки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ. В настоящее время по уголовному делу допрошены обвиняемый, свидетели, проведён осмотр места происшествия и жилища обвиняемого. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Таможеннику грозит наказание до 7 лет лишения свободы.