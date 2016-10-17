В России впервые пересадили лёгкие ребёнку

В Федеральном научном центре трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова успешно произвели операцию по пересадке лёгких 13-летней девочке, больной муковисцидозом, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Самостоятельно дышать девочка смогла через 18 часов после операции.

— Хочу поздравить коллектив института с первой в нашей стране трансплантацией лёгких ребёнку. Всего в мире таких операций около 10, - сказала Вероника Скворцова.

После операции прошло уже 25 дней; по словам министра, девочка уже гуляет на улице и может переносить физические нагрузки.

Муковисцидоз - редкое наследственное заболевание, приводящее к нарушению функций органов дыхания. Как сообщает министерство здравоохранения Свердловской области, в нашем регионе сегодня им болеет 77 детей.

С 2015 года лекарства от муковисцидоза внесены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В среднем в России больным муковисцидозом удаётся продлить жизнь до 25-27 лет.