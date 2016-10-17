"Мотив" не ищет "зарубежных хакеров". Заявление в полицию не подано спустя 5 дней после сбоя сети

На прошлой неделе, 12 октября, без сотовой связи остались абоненты "Мотива"; компания оперативно выявила причину, сославшись на атаку зарубежных хакеров. Однако спустя 5 дней заявление в полицию находится всё ещё на стадии подготовки, сообщила "ОГ" пресс-секретарь оператора связи Алёна Ярушина.

- Мы не планируем оглашать, когда будет подготовлено и подано заявление в полицию на компьютерных взломщиков. Это наши внутренние дела, внутреннее расследование, - ответила Алёна Ярушина на вопросы корреспондента "ОГ".

Отметим, начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых ранее заявлял корреспонденту "ОГ", что оперативная подача заявления компанией позволит задержать преступников по горячим следам.