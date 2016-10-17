Хоккеисты "Автомобилиста" заверили болельщиков в том, что "всё только начинается"

Игроки хоккейного клуба "Автомобилист" обратились к болельщикам. В преддверии очередной домашней серии хоккеисты попросили екатеринбуржцев не оставаться равнодушными к проблемам клуба и поддержать команду в ближайших встречах.

В видеообращении приняли участие Пётр Коукал, Анатолий Голышев, Николай Тимашов, Рок Тичар и Евгений Чесалин. - Дорогие болельщики. Мы все прекрасно понимаем, что команда находится в трудной ситуации. Но мы знаем, что вы верите в нас и всегда поддерживаете. Мы обязательно выйдем из этой ситуации. Обещаем, что будем биться за вас, за город, за команду. Только все вместе мы сможем справиться с проблемами. Всё только начинается, - говорится в видеообращении.

Напомним, что "Автомобилист" в последних десяти встречах одержал лишь одну победу и занимает 13-е место в Восточной конференции КХЛ. Следующая игра "шофёров" состоится в Екатеринбурге во вторник. Соперником подопечных Андрея Разина будет ярославский "Локомотив".