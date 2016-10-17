Игроки "Автомобилиста" вновь вызваны в национальные сборные

Три игрока хоккейного клуба "Автомобилист" вызваны в свои национальные сборные. Ян Бухтеле и Никлас Андерсен в составе Чехии и Швеции соответственно примут участие в играх Кубка Карьяла, а Рок Тичар вместе со сборной Словении выступит на Еврочеллендже.

Отметим, что финский этап Евротура Кубок Карьяла пройдёт в ноябре. По традиции, в турнире принимают участие четыре национальные сборные - России, Швеции, Чехии и Финляндии. Никто из россиян, выступающих за "Автомобилист", в сборную вызван не был.

Также в ноябре состоятся игры Еврочелленджа, который является аналогом Евротура. Сборная Словении, в составе которой выступает Рок Тичар, сыграет с Латвией, Францией и Белоруссией.