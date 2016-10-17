В злополучный дом в Николо-Павловском автомобили врезаются уже в четвёртый раз

Дом №66 по улице Совхозной в селе Николо-Павловском оказывается на пути неосторожных водителей уже четвёртый раз. Об этом журналистам сообщили жильцы злополучной двухэтажки, которую вечером в воскресенье, 16 октября, протаранил тяжёлый грузовик Volvo. Тем не менее, несмотря на повторяющуюся ситуацию, никаких дополнительных мер безопасности за всё время предпринято не было.

- Дорога-то тут дурацкая, освещения нет, - приводит слова жильцов тагильское информагентство "Все новости". - Местные жители вспоминают, что за 30 лет это уже четвёртая авария, но мер никто не принимает.

В ОблГИБДД корреспонденту "ОГ" сообщили, что данных по столкновению автомашин именно с этим домом нет, но вопросами обустройства проезжей части должны заниматься органы местного самоуправления.

Как ранее сообщалось, в результате столкновения седельного тягача Volvo с двухэтажным блочным домом на месте аварии погибли пять человек, трое из которых - подростки. Ещё один несовершеннолетний госпитализирован в больницу Нижнего Тагила. Как показала экспертиза, погибший 50-летний водитель был пьян. Зачем мужчина посадил в кабину грузовика пятерых пассажиров, предстоит выяснить следствию. Дом при столкновении получил незначительные повреждения.