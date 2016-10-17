Центр развития туризма Свердловской области стал победителем Russian Event Awards

Центр развития туризма Свердловской области одержал победу в финале всероссийского конкурса Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards" в номинации "Лучший информационный туристический центр".

Как сообщает департамент информполитики губернатора, это не единственный успех свердловчан на конкурсе. В номинации "Лучшее туристическое событие деловой направленности" победителем признан IV международный туристический форум "Большой Урал".

В целом за звание лауреатов премии "Russian Event Awards" боролись 193 проекта из 16 регионов России.

Стоит напомнить, что по итогам 2015 года число путешественников, остановившихся в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаториях и турбазах Среднего Урала, увеличилось на 10% по сравнению с 2014 годом. В значительной степени это заслуга Центра развития туризма Свердловской области, который за последние годы провёл свыше 50 презентаций Среднего Урала на различных международных и российских выставках.