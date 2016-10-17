В Свердловском Заксобрании назвали самого опытного депутата

Сегодня под занавес внеочередного заседания регионального Заксобрания парламентариям вручили долгожданные удостоверения и значки. Как выяснилось, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин получает депутатские атрибуты уже шестой созыв подряд. В областной парламент он избирался регулярно, начиная с 1998 года. Причём всегда по одному и тому же Кировградскому одномандатному округу.

Во время церемонии вручения председатель ЗакСО Людмила Бабушкина сообщила, что в коллекции Владимира Никитина это уже будет шестой депутатский значок. 

Фото: Алексей Кунилов 

Владимир Никитин родился 22 октября 1948 году в посёлке Новоасбест пригородного района Свердловской области. В 1971 году окончил Уральский политехнический институт. С 1971 по 1973 год служил в группе Советских войск в Германии. После работал инженером-технологом по сварке на Уральском электрохимическом комбинате Министерства среднего машиностроения СССР (ныне ГК "Росатом") в Новоуральске. 

- В 80-х был председателем горисполкома Совета народных депутатов в Новоуральске. В начале 90-х - первым замом главы города. После этого на полтора года уходил в бизнес. В 1998 году избрался в Палату представителей Законодательного собрания Свердловской области. Меня назначили заместителем председателя палаты, - вспоминает депутат.  

Владимир Никитин рассказывает, что когда областной парламент был двухпалатным, то в Свердловскую областную думу депутаты избирались только по партийным спискам. А вот в Палату представителей - по одномандатным округам.

- Я по партийным спискам не избирался никогда. После каждого созыва избиратели на меня смотрят, оценивают, как я отчитался за депутатскую деятельность и думают, избрать ещё раз или нет. В итоге работаю уже шестой созыв, - говорит Никитин.

Следом по продолжительности работы в региональном парламенте идут председатель ЗакСО Людмила Бабушкина и депутат Александр Серебренников. Для них этот созыв - пятый. 

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