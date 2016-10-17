В Киргизии разбилась автомашина со свердловскими номерами: погибли три человека

час назад
С Луны – на Марс
Покоритель космоса Александр Лавейкин рассказал, когда россияне полетят на красную планету
час назад
В Екатеринбург привезли останки древних животных
Учёные надеются, что исследования костей коров и овец, куланов и сайгаков, обитавших тысячи лет назад на плато Устюрт, помогут разгадать тайны поселения бронзового века.
час назад
Борцов с поборами судят… за поборы
В Екатеринбургском гарнизонном военном суде слушается дело о поборах в военной полиции. По версии следствия, начальник регионального управления военной полиции ЦВО Геннадий Ящук организовал через своего заместителя майора Кирилла Кожевина целую систему поборов со своих подчинённых, военных полицейских.
15 октября 2016
В лесу под Карпинском разыгралась сцена из фильма «Выживший»
Год назад на Среднем Урале произошла история, очень похожая на ту, о которой снят голливудский фильм «Выживший», где на героя Леонардо ДиКаприо напал медведь.
14 октября 2016
Губернатор передал медикам 37 новых машин скорой помощи
По нормам один автомобиль скорой помощи положен для обслуживания 10–12 тысяч человек населения. Срок его службы, опять же по нормам, — 5 лет. И 37 новых автомобилей для муниципальных станций экстренной медицины, поступившие в Свердловскую область по федеральной программе, позволят снять остроту в оперативности выезда бригад.
14 октября 2016 Реклама
«Фармленд»: одна из крупнейших федеральных сетей открыла аптеки в Свердловской области!
В октябре 2016 года более 40 аптек «Фармленд» открыли свои двери для жителей 16 населённых пунктов Свердловской области
14 октября 2016
В столице Урала собрались акушеры со всего мира
Около 600 акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров и врачей смежных специальностей из России и зарубежья встретились в Екатеринбурге на восьмой конференции «Перинатальная медицина: новые технологии и междисциплинарные подходы»
14 октября 2016
Свердловчанам угрожают три вируса гриппа
Некоторое время назад Роспотребнадзор РФ напугал россиян сообщением о том, что в страну может прийти вирус опасного гонконгского гриппа
14 октября 2016
«Сердечные» заблуждения
Лечение сердечно-сосудистых заболеваний может быть эффективным, когда пациент тщательно выполняет все рекомендации врача и не занимается самолечением
14 октября 2016
Пельмени — раз в год
Телеведущая ОТВ Ксения ТЕЛЕШОВА считает, что правильное питание и физические нагрузки — основа здорового состояния души и тела