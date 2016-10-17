В Киргизии разбилась автомашина со свердловскими номерами: погибли три человека

В минувшее воскресенье, 16 октября, в Джалал-Абадской области Киргизии произошло ДТП с участием автомашины ВАЗ с номерами 96-го региона Российской Федерации (Свердловская область). Как сообщили представители оперативных служб республики, автомобиль упал с обрыва. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением. В машине находились три человека, все они погибли.

- Предварительно установлено, что среди погибших граждан России нет, - сообщили корреспонденту "ОГ" в пресс-службе МЧС Киргизии. - Все находившиеся в салоне ВАЗ-2107 - граждане Республики Кыргызстан.

В МВД Кыргызстана подтвердили, что авария произошла около 6:40 (по московскому времени) в селе Красный Октябрь Джалал-Абадской области на восьмом км автодороги Базар — Коргон — Арсланбаб.