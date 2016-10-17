Храм Святой Екатерины построят в акватории Городского пруда

Рабочая группа по строительству храма Святой Екатерины одобрила концепцию возведения собора в акватории Городского пруда в Екатеринбурге.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, сейчас обсуждаются три варианта размещения собора в заводи Городского пруда. Первый из них предусматривает строительство храма в центре круглого отсыпаемого острова (площадь острова 6360 кв.м), соединённого двумя мостами с набережной и стрелкой напротив спорткомплекса "Динамо". Второй — возведение храма на вновь отсыпанном берегу заводи на северной стороне Городского пруда (площадь — 6360 кв.м). Третий — строительство собора на искусственном острове со строительством семи мостов (площадь острова — 8800 кв.м).

— Вопросы по количеству мостов и конфигурации самого острова будут рассмотрены уже в проектном порядке. Безусловно, эти вопросы тоже будут проходить обсуждение. Обязательно будут учтены нормы безопасности, градостроительные нормы. Но самое главное, сейчас мы принимаем решение сохранить вариант размещения храма в бухте — между берегом реки Исеть и стрелкой полуострова, — прокомментировал губернатор Евгений Куйвашев.

Фото: департамент информполитики губернатора