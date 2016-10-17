Екатеринбургская гордума заслушает отчёт ДУМИ о состоянии городской собственности

18 октября в 10:00 в зале 459 горадминистрации состоится заседание комиссии Екатеринбургской городской думы по вопросам муниципальной собственности. Депутаты рассмотрят вопросы о внесении изменений в положения «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Екатеринбурга» и «О порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Екатеринбург» и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства». Они также заслушают отчёт Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации города Екатеринбурга о состоянии и использовании имущества, составляющего городскую казну.

В этот же день в 12 часов в зале 459 на постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности депутаты обсудят проект Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2019 годы».