«Динамо-Строитель» - бронзовый призёр чемпионата России по хоккею на траве

В третьем матче серии до двух побед за бронзовые медали чемпионата России 2016 года хоккеисты екатеринбургского клуба «Динамо-Строитель» выиграли у «Метростроя» из Санкт-Петербурга по буллитам - 3:2.

Основное время матча завершилось вничью 4:4, причём команда «Динамо-Строитель» во втором тайме выигрывала 4:2, но гости отыгрались, сравняв счёт на последних секундах.

Напомним, что в первом матче «Динамо-Строителю» было засчитано техническое поражение со счётом 0:5 за неявку на игру в Санкт-Петербург, во втором - на домашней площадке екатеринбуржцы выиграли 3:2. Итоговый счёт в серии - 2:1 в пользу "Динамо-Строителя".