Обзор криминальной хроники понедельника, 17 октября

Екатеринбуржец лишился Toyota Camry из-за полумиллионного долга. Житель Чкаловского района Екатеринбурга Казбек Д. не выполнил условий договора кредита и остался должен банку более 500 тысяч рублей. Судебные приставы вручили мужчине постановление о возбуждении исполнительного производства о наложении ареста на имущество должника - автомобиль марки Toyota Camry. Также должностные лица потребовали предоставить ключи зажигания, ПТС и свидетельство о государственной регистрации транспортного средства, но должник повел себя агрессивно – препятствовал исполнительским действиям, отказался предоставлять требуемое и заявил, что ключи потерял, а машину не отдаст. В итоге акт о наложении ареста был составлен и автомобиль погрузили на эвакуатор. Имущество будет передано на ответственное хранение, в случае непогашения долга машину передадут на реализацию, сообщает областное УФССП. 

В пожарах частных домов погибли два жителя Екатеринбурга. Как сообщает региональное Следственное управление СКР, оба смертельных пожара произошли в ночь на понедельник в Кировском районе Екатеринбурга. На улице Блюхера пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём при топке печи, в результате чего погиб хозяин садового домика. В другом пожаре - на улице Проезжей - при пожаре частного дома погибли отец и сын: есть информация, что мужчины злоупотребляли спиртным. Признаков криминала предварительно ни в первом, ни во втором случае не выявлено.

Свердловские полицейские задержали лжеминёра. Как сообщает УМВД по Екатеринбургу, в ночь с 15 на 16 октября около 1:30 на телефон 112 позвонил неизвестный мужчина, сообщивший о том, что одна из квартир в доме по адресу Библиотечная, 52 заминирована. Пятнадцатью минутами ранее этот же гражданин сообщил о якобы имевшем место изнасиловании по тому же адресу. С его слов преступление было совершено в отношении его сестры. Телефонным террористом оказался 27-летний нетрезвый мужчина - он сознался в том, что совершил два звонка, желая отомстить сестре и её знакомыми, с которыми поссорился в ходе распития спиртного. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 207 УК Российской Федерации - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальное наказание по данной статье составляет до трёх лет лишения свободы. Кроме того, за заведомо ложное сообщение о совершении изнасилования молодой человек будет привлечён к административной ответственности по статье 19.13 КоАП Российской Федерации - "Заведомо ложный вызов специализированных служб".

Свердловчанка пыталась в трусах пронести в колонию три шприца с наркотиками. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, сотрудники ИК-12 при досмотре гражданки, прибывшей из Кировграда на длительное свидание к одному из осуждённых, под резинкой нижнего белья обнаружили и изъяли три шприца с прозрачной жидкостью, предположительно являющейся наркотическим средством. Материалы и изъятое вещество переданы сотрудникам ОП №16 Нижнего Тагила. Примечательно, что осуждённый уже отбывает наказание по "наркотической" статье 228 УК РФ.

Пешеход погиб под колёсами иномарки в Екатеринбурге. Как сообщает городской отдел ГИБДД, вечером в воскресенье, 16 октября, на улице Белинского в Екатеринбурге был смертельно травмирован пешеход: мужчина стоял на середине проезжей части в непредназначенном для перехода месте. Когда к нему приблизился автомобиль Hyundai ix35 под управлением 62-летнего водителя, пешеход неожиданно шагнул в сторону машины. Водитель, по предварительным данным, правил не нарушал, был трезв и имеет 28-летний стаж вождения. 48-летний пешеход от удара скончался на месте.

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