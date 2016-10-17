При министерстве культуры создадут общество сказочников и защиты русской сказки

В России появится общество сказочников и защиты русской сказки при Минкульте РФ. Об этом сообщили на на Международном славянском литературном форуме "Золотой Витязь", передаёт ТАСС.

- Детская литература - это передовой край борьбы. Что в детстве получит человек, тем он и станет. Мы создали и сейчас окончательно оформляем этот процесс - Общество сказочников и защиты русской сказки. Мы будем приписаны к одному из подразделений института Министерства культуры РФ, - рассказал на форуме детский писатель Бахревский.

Кроме того, Бахревский отметил, что: "Наши сказки - это мудрость, если человек получит такие знания в детстве - это его обогатит, без таких основ русской сути мы теряем своих людей и становимся другим народом".

Сейчас решается вопрос финансирования. Создание общества продолжат обсуждать 17 октября на круглом столе Международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" в Ставрополе.