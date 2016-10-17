«Спутник» проиграл соседям по турнирной таблице

Нижнетагильский «Спутник» проиграл на домашней площадке команде «Сарыарка» из Караганды со счётом 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).

Единственную шайбу забросил Евгений Гасников.

Примечательно, что играли соседи по верхней части турнирной таблице – обе команды к очной встрече набрали по 25 очков, но у «Сарыарка» сыграла на один матч больше.

Состав «Спутника» сегодня усилили защитник Иван Гуляев и нападающий Денис Мингалеев, откомандированные в Нижний Тагил из «Автомобилиста».