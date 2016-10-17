«Уралочка-НТМК» на выезде уступила московскому «Динамо»

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» не сумел одержать вторую победу на старте нового сезона чемпионата России. Во втором туре екатеринбурженки на выезде уступили московскому «Динамо» - 2:3 (23:25; 25:22; 22:25; 25:20; 10:15).

Таким образом, "Уралочка" после двух туров располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея в своём активе 4 очка. Москвички идут вторыми с пятью очками. Лидирует в чемпионате казанское "Динамо", одержавшее две победы в двух матчах.

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