Свердловские сельхозугодья увеличены на 710 га

Благодаря работе областных властей по вовлечению в оборот неиспользуемых сегодня земель, площадь сельхозугодий на Среднем Урале увеличена на 710 га.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, пустующие поля выявлены в Ачитском городском округе. Они уже зарегистрированы в собственность Свердловской области. Там сделаны необходимые кадастровые работы. Сейчас руководство региона ищет инвесторов, готовых взяться за обработку этих земельных участков.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу — активизировать вовлечение в оборот неиспользуемых земель. По его мнению, эти ресурсы необходимо использовать для наращивания выпуска сельхозпродукции и укрепления продовольственной безопасности региона.