Владимир Путин дополнительно выделил на российскую науку 3,5 млрд рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2017 году сверх плана выделяются 3,5 млрд рублей на научные исследования.

Как сообщает официальный сайт Кремля, о направлениях, на которые необходимо израсходовать дополнительные средства шла речь на совещании по вопросам финансирования фундаментальной науки. В этом заседании приняли участие помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, министр образования и науки РФ Ольга Васильева и министр финансов России Антон Силуанов.

По словам Андрея Фурсенко, в число приоритетных направлений включены генетические исследования в интересах медицины и сельского хозяйства, развитие информационных технологий в сферах квантовых вычислений и так называемых природоподобных технологий (создание безотходных производств, разработка устройств с минимальным потреблением энергии).