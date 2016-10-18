Кассир банка получила условный срок за хищение 15 миллионов рублей

Бывшая сотрудница одного из коммерческих банков Екатеринбурга Валентина Гашкова, регулярно присваивавшая наличные из денежного хранилища, приговорена к условному сроку. Кроме того, женщине предстоит возместить банку порядка 15 млн 600 тыс. рублей. Такое решение вынес Ленинский суд Екатеринбурга.

- Установлено, что 35-летняя Валентина Гашкова, будучи заведующей кассы коммерческого банка, систематически брала денежные средства из денежного хранилища, - сообщили в прокуратуре Свердловской области. - Чтобы недостача не была обнаружена, работник заменяла настоящие купюры на сувенирные.

Примечательно, что женщина работала в филиале банка с момента его основания, а провести ревизию наличных денег в хранилище руководство банка решило только когда Гашкова перестала ходить на работу. В итоге оказалось, что в филиале недостаёт 100 тыс. евро, более 176 тыс. долларов США и 720 тыс. рублей.

Свои поступки она мотивировала необходимостью оказания материальной помощи супругу, находящемуся в местах лишения свободы.

В итоге суд не стал сурово наказывать экс-кассира и приговорил её к 3 годам лишения свободы условно с отсрочкой приговора на три года. За это время Гашкова должна возместить банку причинённый ущерб.

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