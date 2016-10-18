152 семьи свердловчан отмечены знаком "Совет да любовь"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении 152 семей уральцев знаком отличия "Совет да любовь".

Этот документ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области. Согласно указу главы региона знаком отмечены жители 41 муниципального образования Среднего Урала.

Знаком отличия "Совет да любовь" решено наградить:

  • Агапитову Валентину Николаевну и Агапитова Николая Васильевича, город Асбест;
  • Агафонову Зою Сергеевну и Агафонова Владимира Дмитриевича, город Новоуральск;
  • Агафонцеву Августу Дмитриевну и Агафонцева Виталия Николаевича, город Екатеринбург;
  • Алефиренко Анну Тимофеевну и Алефиренко Валерия Ивановича, город Краснотурьинск;
  • Амельченко Любовь Алексеевну и Амельченко Александра Васильевича, город Екатеринбург;
  • Анцыгину Тамару Михайловну и Анцыгина Анатолия Ивановича, город Асбест;
  • Артамонову Галину Александровну и Артамонова Бориса Александровича, Пышминский район;
  • Ахтямову Люцию Мугалимовну и Ахтямова Михрана Таваповича, город Заречный;
  • Балдуеву Галину Ивановну и Балдуева Бронислава Павловича, город Екатеринбург;
  • Баранову Галину Степановну и Баранова Владимира Андреевича, город Каменск-Уральский;
  • Батакову Александру Яковлевну и Батакова Михаила Ивановича, Богдановичский район;
  • Бекленищеву Ирину Георгиевну и Бекленищева Анатолия Михайловича, город Полевской;
  • Белоглазову Галину Ивановну и Белоглазова Виктора Васильевича, город Асбест;
  • Белоногову Александру Викторовну и Белоногова Виталия Дмитриевича, город Среднеуральск;
  • Бердюгину Ираиду Ивановну и Бердюгина Николая Петровича, Пышминский район;
  • Бибикову Людмилу Егоровну и Бибикова Михаила Михайловича, город Каменск-Уральский;
  • Бронникову Эльвиру Иосифовну и Бронникова Валентина Павловича, город Верхняя Пышма;
  • Бурыгину Галину Васильевну и Бурыгина Валерия Павловича, город Новоуральск;
  • Бушлякову Марию Яковлевну и Бушлякова Эдуарда Никифоровича, город Верхняя Пышма;
  • Валову Зою Михайловну и Валова Бориса Ивановича, город Полевской;
  • Воробьеву Ольгу Васильевну и Воробьева Ивана Ивановича, город Екатеринбург;
  • Воронцову Ирину Осиповну и Воронцова Владимира Сергеевича, город Асбест;
  • Высочину Зою Григорьевну и Высочина Виктора Мефодьевича, город Первоуральск;
  • Вяткину Валентину Федосеевну и Вяткина Виктора Александровича, Сухоложский район;
  • Галушкину Галину Абрамовну и Галушкина Виктора Никифоровича, Богдановичский район;
  • Глинник Лидию Аркадьевну и Глинника Валерия Завельевича, город Нижний Тагил;
  • Горбачеву Любовь Ивановну и Горбачева Михаила Трофимовича, город Екатеринбург;
  • Горобец Надежду Филипповну и Горобца Станислава Васильевича, город Каменск-Уральский;
  • Гребенкину Валентину Александровну и Гребенкина Алексея Михайловича, город Екатеринбург;
  • Григорьеву Веру Николаевну и Григорьева Виталия Гавриловича, город Екатеринбург;
  • Григорьеву Людмилу Михайловну и Григорьева Геннадия Николаевича, город Екатеринбург;
  • Даянову Галину Николаевну и Даянова Рудольфа Харитоновича, город Первоуральск;
  • Демину Людмилу Петровну и Демина Александра Васильевича, город Асбест;
  • Демину Тамару Борисовну и Демина Владимира Дмитриевича, город Екатеринбург;
  • Денисову Хабиру Зиявну и Денисова Альберта Сергеевича, город Екатеринбург;
  • Дружинину Валентину Константиновну и Дружинина Николая Александровича, город Ирбит;
  • Дубских Нину Петровну и Дубских Геннадия Федоровича, город Ирбит;
  • Дьяченко Гертруду Викторовну и Дьяченко Петра Степановича, город Краснотурьинск;
  • Дьячук Зою Николаевну и Дьячука Владимира Селиверстовича, город Верхняя Пышма;
  • Евтушенко Нинэль Васильевну и Евтушенко Игоря Ивановича, город Екатеринбург;
  • Емец Ольгу Александровну и Емца Василия Ивановича, город Лесной;
  • Ершову Нину Александровну и Ершова Александра Степановича, Серовский район;
  • Ефремову Александру Ивановну и Ефремова Александра Ивановича, Сухоложский район;
  • Жданову Раису Александровну и Жданова Всеволода Александровича, Байкаловский район;
  • Жирову Валентину Александровну и Жирова Константина Матвеевича, город Первоуральск;
  • Завирюху Антонину Титовну и Завирюху Анатолия Григорьевича, Богдановичский район;
  • Завьялову Светлану Ивановну и Завьялова Геннадия Илиодоровича, город Реж;
  • Закирову Насиму Сафуановну и Закирова Фамира Салиховича, город Верхняя Пышма;
  • Игушкину Татьяну Александровну и Игушкина Николая Петровича, город Первоуральск;
  • Ильющенко Тамару Васильевну и Ильющенко Николая Васильевича, город Нижний Тагил;
  • Калабурдину Анну Ивановну и Калабурдина Виктора Ивановича, город Екатеринбург;
  • Каминскую Клавдию Савельевну и Каминского Бориса Дмитриевича, город Екатеринбург;
  • Камшилову Галину Дмитриевну и Камшилова Валерия Александровича, город Алапаевск;
  • Карсканову Галину Дмитриевну и Карсканова Владимира Кузьмича, город Екатеринбург;
  • Кислицыну Лидию Михайловну и Кислицына Илью Алексеевича, город Асбест;
  • Кичигину Марию Васильевну и Кичигина Бориса Федоровича, Невьянский район;
  • Клементьеву Наталию Евгеньевну и Клементьева Льва Алексеевича, город Новоуральск;
  • Колесникову Валентину Ивановну и Колесникова Сергея Ивановича, город Верхняя Салда;
  • Колотыгину Нину Александровну и Колотыгина Геннадия Александровича, город Каменск-Уральский;
  • Коновалову Валентину Ильиничну и Коновалова Юрия Алексеевича, город Нижние Серги;
  • Коновницыну Нину Павловну и Коновницына Владимира Ивановича, город Каменск-Уральский;
  • Корепанову Галину Ивановну и Корепанова Василия Семеновича, город Екатеринбург;
  • Корольчук Галину Павловну и Корольчука Геннадия Петровича, город Туринск;
  • Косареву Галину Валерьевну и Косарева Анатолия Михайловича, город Туринск;
  • Костромину Тамару Ивановну и Костромина Александра Алексеевича, город Асбест;
  • Коченову Валентину Алексеевну и Коченова Ивана Григорьевича, город Каменск-Уральский;
  • Кочеткову Анастасию Андреевну и Кочеткова Александра Ивановича, город Верхняя Пышма;
  • Кочневу Валентину Петровну и Кочнева Виктора Михайловича, город Полевской;
  • Кошурникову Татьяну Леонидовну и Кошурникова Валерия Васильевича, город Екатеринбург;
  • Кравцову Надежду Ивановну и Кравцова Бориса Трофимовича, город Екатеринбург;
  • Красулину Нину Ивановну и Красулина Владимира Ивановича, город Первоуральск;
  • Кружилину Людмилу Александровну и Кружилина Василия Семеновича, Алапаевский район;
  • Кускову Анну Андреевну и Кускова Виктора Николаевича, город Среднеуральск;
  • Кучкову Галину Сергеевну и Кучкова Владислава Владимировича, город Екатеринбург;
  • Лагун Валентину Павловну и Лагуна Владимира Ивановича, город Богданович;
  • Лажинцеву Альфиру Гайнатулловну и Лажинцева Германа Васильевича, город Нижний Тагил;
  • Лазаренкову Нэлю Егоровну и Лазаренкова Валерия Павловича, город Нижний Тагил;
  • Лескину Галину Семеновну и Лескина Леонида Сергеевича, город Среднеуральск;
  • Лопатину Любовь Александровну и Лопатина Юрия Васильевича, город Первоуральск;
  • Мартыновских Людмилу Григорьевну и Мартыновских Леонида Павловича, город Екатеринбург;
  • Марченко Веру Ивановну и Марченко Юрия Григорьевича, город Нижний Тагил;
  • Масленникову Менауру Исмагиловну и Масленникова Бориса Лукича, город Нижний Тагил;
  • Матасову Людмилу Васильевну и Матасова Владимира Павловича, город Кушва;
  • Мацневу Тамару Николаевну и Мацнева Геннадия Николаевича, город Екатеринбург;
  • Мерзлякову Анну Михайловну и Мерзлякова Александра Петровича, город Екатеринбург;
  • Мизюлину Любовь Александровну и Мизюлина Леонида Ивановича, город Алапаевск;
  • Молчанову Зинаиду Егоровну и Молчанова Павла Ермиловича, Шалинский район;
  • Муратову Нану Николаевну и Муратова Николая Николаевича, город Екатеринбург;
  • Мусагитову Золеху и Мусагитова Габтуллбара Мусагитовича, город Верхняя Тура;
  • Назаренко Светлану Степановну и Назаренко Валерия Дмитриевича, город Тавда;
  • Недокушеву Марию Николаевну и Недокушева Виталия Дмитриевича, город Серов;
  • Норкину Эльвиру Дмитриевну и Шкляева Владимира Александровича, город Реж;
  • Нудьгу Ираиду Никифоровну и Нудьгу Николая Ивановича, город Нижний Тагил;
  • Овчинникову Ларису Викторовну и Овчинникова Виктора Ивановича, Артинский район;
  • Окалину Тамару Николаевну и Окалина Юрия Васильевича, город Невьянск;
  • Осинцеву Анну Андреевну и Осинцева Анатолия Федоровича, город Екатеринбург;
  • Паклину Галину Всеволодовну и Паклина Виталия Петровича, Богдановичский район;
  • Пастухову Тамару Яковлевну и Пастухова Рудольфа Ивановича, город Первоуральск;
  • Патрушеву Марию Ивановну и Патрушева Евгения Васильевича, город Асбест;
  • Перевалову Валентину Ивановну и Перевалова Василия Ивановича, город Алапаевск;
  • Петрову Галину Ивановну и Петрова Владимира Григорьевича, город Новоуральск;
  • Пильщикову Клавдию Семеновну и Пильщикова Евгения Леонидовича, Ирбитский район;
  • Пинигину Валентину Никитичну и Пинигина Геннадия Григорьевича, город Екатеринбург;
  • Погибелкину Софью Ивановну и Пилютика Юрия Григорьевича, город Североуральск;
  • Поживельковскую Галину Григорьевну и Поживельковского Юрия Леонидовича, город Нижний Тагил;
  • Полякову Лидию Михайловну и Полякова Василия Александровича, город Красноуральск;
  • Потоцкую Лидию Васильевну и Потоцкого Александра Александровича, город Богданович;
  • Преловскую Лию Павловну и Преловского Виктора Вениаминовича, город Екатеринбург;
  • Просвирнину Ольгу Петровну и Просвирнина Владимира Федоровича, город Асбест;
  • Простотину Татьяну Владимировну и Простотина Александра Васильевича, город Екатеринбург;
  • Романовскую Нину Степановну и Романовского Сергея Павловича, город Новоуральск;
  • Рыбникову Веру Александровну и Рыбникова Виктора Петровича, город Каменск-Уральский;
  • Рычкову Галину Андреевну и Рычкова Виктора Максимовича, город Верхний Тагил;
  • Ряпосову Валентину Александровну и Ряпосова Павла Иосифовича, город Заречный;
  • Саломатову Раису Михайловну и Саломатова Ивелана Иустиновича, город Екатеринбург;
  • Сергееву Людмилу Васильевну и Сергеева Анатолия Николаевича, город Кушва;
  • Серебрякову Людмилу Григорьевну и Серебрякова Ивана Владимировича, город Каменск-Уральский;
  • Ситникову Людмилу Михайловну и Ситникова Виктора Вениаминовича, город Асбест;
  • Скорикову Александру Павловну и Скорикова Валентина Ермиловича, город Верхняя Пышма;
  • Соловову Таисью Григорьевну и Соловова Юрия Александровича, Тугулымский район;
  • Соловьеву Марию Федоровну и Соловьева Александра Павловича, Байкаловский район;
  • Старикову Любовь Гавриловну и Старикова Владимира Лаврентьевича, город Полевской;
  • Сучкову Антонину Федоровну и Сучкова Юрия Капитоновича, город Асбест;
  • Сыропятову Валентину Тихоновну и Сыропятова Анатолия Ивановича, Артинский район;
  • Тальянскую Людмилу Ивановну и Тальянского Якова Калмановича, город Каменск-Уральский;
  • Таргон Антонину Сергеевну и Таргона Георгия Артемовича, город Первоуральск;
  • Тунину Ираиду Григорьевну и Тунина Евгения Михайловича, город Нижний Тагил;
  • Уланову Галину Александровну и Уланова Александра Васильевича, Пышминский район;
  • Усольцеву Галину Степановну и Усольцева Юрия Алексеевича, город Каменск-Уральский;
  • Фалалееву Анну Васильевну и Фалалеева Александра Алексеевича, Байкаловский район;
  • Федяеву Анну Александровну и Федяева Валерия Павловича, город Ревда;
  • Фомину Нину Ивановну и Фомина Николая Ивановича, город Тавда;
  • Харебову Галину Ивановну и Харебова Юрия Константиновича, город Краснотурьинск;
  • Хорькову Лидию Ивановну и Хорькова Леонида Григорьевича, город Заречный;
  • Храмцову Надежду Андреевну и Храмцова Александра Ивановича, Белоярский район;
  • Хренову Галину Александровну и Хренова Георгия Петровича, город Верхняя Салда;
  • Черепанову Клавдию Геннадьевну и Черепанова Александра Нифоновича, город Первоуральск;
  • Черкасову Людмилу Павловну и Черкасова Павла Петровича, город Екатеринбург;
  • Четвертакову Людмилу Александровну и Четвертакова Виктора Сергеевича, Белоярский район;
  • Чехову Веру Федоровну и Чехова Владимира Александровича, Алапаевский район;
  • Чмутову Галину Михайловну и Чмутова Валерия Даниловича, город Екатеринбург;
  • Чулкину Надежду Степановну и Чулкина Анатолия Петровича, город Асбест;
  • Шалагину Тамару Ивановну и Шалагина Василия Александровича, город Серов;
  • Шамшину Лидию Иосифовну и Шамшина Аркадия Александровича, город Асбест;
  • Швецову Раису Николаевну и Швецова Николая Павловича, город Первоуральск;
  • Шевкунову Лидию Александровну и Шевкунова Александра Михайловича, город Нижний Тагил;
  • Шмакову Викторию Николаевну и Шмакова Валерия Ивановича, город Екатеринбург;
  • Шорикову Альбину Ивановну и Шорикова Геннадия Александровича, город Первоуральск;
  • Юсупову Нину Дмитриевну и Юсупова Гаримзяна Муллазяновича, город Новоуральск;
  • Яркову Валентину Григорьевну и Яркова Юрия Ивановича, город Краснотурьинск.
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