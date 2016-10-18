152 семьи свердловчан отмечены знаком "Совет да любовь"
18 октября 2016, 10:39
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении 152 семей уральцев знаком отличия "Совет да любовь".
Этот документ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области. Согласно указу главы региона знаком отмечены жители 41 муниципального образования Среднего Урала.
Знаком отличия "Совет да любовь" решено наградить:
- Агапитову Валентину Николаевну и Агапитова Николая Васильевича, город Асбест;
- Агафонову Зою Сергеевну и Агафонова Владимира Дмитриевича, город Новоуральск;
- Агафонцеву Августу Дмитриевну и Агафонцева Виталия Николаевича, город Екатеринбург;
- Алефиренко Анну Тимофеевну и Алефиренко Валерия Ивановича, город Краснотурьинск;
- Амельченко Любовь Алексеевну и Амельченко Александра Васильевича, город Екатеринбург;
- Анцыгину Тамару Михайловну и Анцыгина Анатолия Ивановича, город Асбест;
- Артамонову Галину Александровну и Артамонова Бориса Александровича, Пышминский район;
- Ахтямову Люцию Мугалимовну и Ахтямова Михрана Таваповича, город Заречный;
- Балдуеву Галину Ивановну и Балдуева Бронислава Павловича, город Екатеринбург;
- Баранову Галину Степановну и Баранова Владимира Андреевича, город Каменск-Уральский;
- Батакову Александру Яковлевну и Батакова Михаила Ивановича, Богдановичский район;
- Бекленищеву Ирину Георгиевну и Бекленищева Анатолия Михайловича, город Полевской;
- Белоглазову Галину Ивановну и Белоглазова Виктора Васильевича, город Асбест;
- Белоногову Александру Викторовну и Белоногова Виталия Дмитриевича, город Среднеуральск;
- Бердюгину Ираиду Ивановну и Бердюгина Николая Петровича, Пышминский район;
- Бибикову Людмилу Егоровну и Бибикова Михаила Михайловича, город Каменск-Уральский;
- Бронникову Эльвиру Иосифовну и Бронникова Валентина Павловича, город Верхняя Пышма;
- Бурыгину Галину Васильевну и Бурыгина Валерия Павловича, город Новоуральск;
- Бушлякову Марию Яковлевну и Бушлякова Эдуарда Никифоровича, город Верхняя Пышма;
- Валову Зою Михайловну и Валова Бориса Ивановича, город Полевской;
- Воробьеву Ольгу Васильевну и Воробьева Ивана Ивановича, город Екатеринбург;
- Воронцову Ирину Осиповну и Воронцова Владимира Сергеевича, город Асбест;
- Высочину Зою Григорьевну и Высочина Виктора Мефодьевича, город Первоуральск;
- Вяткину Валентину Федосеевну и Вяткина Виктора Александровича, Сухоложский район;
- Галушкину Галину Абрамовну и Галушкина Виктора Никифоровича, Богдановичский район;
- Глинник Лидию Аркадьевну и Глинника Валерия Завельевича, город Нижний Тагил;
- Горбачеву Любовь Ивановну и Горбачева Михаила Трофимовича, город Екатеринбург;
- Горобец Надежду Филипповну и Горобца Станислава Васильевича, город Каменск-Уральский;
- Гребенкину Валентину Александровну и Гребенкина Алексея Михайловича, город Екатеринбург;
- Григорьеву Веру Николаевну и Григорьева Виталия Гавриловича, город Екатеринбург;
- Григорьеву Людмилу Михайловну и Григорьева Геннадия Николаевича, город Екатеринбург;
- Даянову Галину Николаевну и Даянова Рудольфа Харитоновича, город Первоуральск;
- Демину Людмилу Петровну и Демина Александра Васильевича, город Асбест;
- Демину Тамару Борисовну и Демина Владимира Дмитриевича, город Екатеринбург;
- Денисову Хабиру Зиявну и Денисова Альберта Сергеевича, город Екатеринбург;
- Дружинину Валентину Константиновну и Дружинина Николая Александровича, город Ирбит;
- Дубских Нину Петровну и Дубских Геннадия Федоровича, город Ирбит;
- Дьяченко Гертруду Викторовну и Дьяченко Петра Степановича, город Краснотурьинск;
- Дьячук Зою Николаевну и Дьячука Владимира Селиверстовича, город Верхняя Пышма;
- Евтушенко Нинэль Васильевну и Евтушенко Игоря Ивановича, город Екатеринбург;
- Емец Ольгу Александровну и Емца Василия Ивановича, город Лесной;
- Ершову Нину Александровну и Ершова Александра Степановича, Серовский район;
- Ефремову Александру Ивановну и Ефремова Александра Ивановича, Сухоложский район;
- Жданову Раису Александровну и Жданова Всеволода Александровича, Байкаловский район;
- Жирову Валентину Александровну и Жирова Константина Матвеевича, город Первоуральск;
- Завирюху Антонину Титовну и Завирюху Анатолия Григорьевича, Богдановичский район;
- Завьялову Светлану Ивановну и Завьялова Геннадия Илиодоровича, город Реж;
- Закирову Насиму Сафуановну и Закирова Фамира Салиховича, город Верхняя Пышма;
- Игушкину Татьяну Александровну и Игушкина Николая Петровича, город Первоуральск;
- Ильющенко Тамару Васильевну и Ильющенко Николая Васильевича, город Нижний Тагил;
- Калабурдину Анну Ивановну и Калабурдина Виктора Ивановича, город Екатеринбург;
- Каминскую Клавдию Савельевну и Каминского Бориса Дмитриевича, город Екатеринбург;
- Камшилову Галину Дмитриевну и Камшилова Валерия Александровича, город Алапаевск;
- Карсканову Галину Дмитриевну и Карсканова Владимира Кузьмича, город Екатеринбург;
- Кислицыну Лидию Михайловну и Кислицына Илью Алексеевича, город Асбест;
- Кичигину Марию Васильевну и Кичигина Бориса Федоровича, Невьянский район;
- Клементьеву Наталию Евгеньевну и Клементьева Льва Алексеевича, город Новоуральск;
- Колесникову Валентину Ивановну и Колесникова Сергея Ивановича, город Верхняя Салда;
- Колотыгину Нину Александровну и Колотыгина Геннадия Александровича, город Каменск-Уральский;
- Коновалову Валентину Ильиничну и Коновалова Юрия Алексеевича, город Нижние Серги;
- Коновницыну Нину Павловну и Коновницына Владимира Ивановича, город Каменск-Уральский;
- Корепанову Галину Ивановну и Корепанова Василия Семеновича, город Екатеринбург;
- Корольчук Галину Павловну и Корольчука Геннадия Петровича, город Туринск;
- Косареву Галину Валерьевну и Косарева Анатолия Михайловича, город Туринск;
- Костромину Тамару Ивановну и Костромина Александра Алексеевича, город Асбест;
- Коченову Валентину Алексеевну и Коченова Ивана Григорьевича, город Каменск-Уральский;
- Кочеткову Анастасию Андреевну и Кочеткова Александра Ивановича, город Верхняя Пышма;
- Кочневу Валентину Петровну и Кочнева Виктора Михайловича, город Полевской;
- Кошурникову Татьяну Леонидовну и Кошурникова Валерия Васильевича, город Екатеринбург;
- Кравцову Надежду Ивановну и Кравцова Бориса Трофимовича, город Екатеринбург;
- Красулину Нину Ивановну и Красулина Владимира Ивановича, город Первоуральск;
- Кружилину Людмилу Александровну и Кружилина Василия Семеновича, Алапаевский район;
- Кускову Анну Андреевну и Кускова Виктора Николаевича, город Среднеуральск;
- Кучкову Галину Сергеевну и Кучкова Владислава Владимировича, город Екатеринбург;
- Лагун Валентину Павловну и Лагуна Владимира Ивановича, город Богданович;
- Лажинцеву Альфиру Гайнатулловну и Лажинцева Германа Васильевича, город Нижний Тагил;
- Лазаренкову Нэлю Егоровну и Лазаренкова Валерия Павловича, город Нижний Тагил;
- Лескину Галину Семеновну и Лескина Леонида Сергеевича, город Среднеуральск;
- Лопатину Любовь Александровну и Лопатина Юрия Васильевича, город Первоуральск;
- Мартыновских Людмилу Григорьевну и Мартыновских Леонида Павловича, город Екатеринбург;
- Марченко Веру Ивановну и Марченко Юрия Григорьевича, город Нижний Тагил;
- Масленникову Менауру Исмагиловну и Масленникова Бориса Лукича, город Нижний Тагил;
- Матасову Людмилу Васильевну и Матасова Владимира Павловича, город Кушва;
- Мацневу Тамару Николаевну и Мацнева Геннадия Николаевича, город Екатеринбург;
- Мерзлякову Анну Михайловну и Мерзлякова Александра Петровича, город Екатеринбург;
- Мизюлину Любовь Александровну и Мизюлина Леонида Ивановича, город Алапаевск;
- Молчанову Зинаиду Егоровну и Молчанова Павла Ермиловича, Шалинский район;
- Муратову Нану Николаевну и Муратова Николая Николаевича, город Екатеринбург;
- Мусагитову Золеху и Мусагитова Габтуллбара Мусагитовича, город Верхняя Тура;
- Назаренко Светлану Степановну и Назаренко Валерия Дмитриевича, город Тавда;
- Недокушеву Марию Николаевну и Недокушева Виталия Дмитриевича, город Серов;
- Норкину Эльвиру Дмитриевну и Шкляева Владимира Александровича, город Реж;
- Нудьгу Ираиду Никифоровну и Нудьгу Николая Ивановича, город Нижний Тагил;
- Овчинникову Ларису Викторовну и Овчинникова Виктора Ивановича, Артинский район;
- Окалину Тамару Николаевну и Окалина Юрия Васильевича, город Невьянск;
- Осинцеву Анну Андреевну и Осинцева Анатолия Федоровича, город Екатеринбург;
- Паклину Галину Всеволодовну и Паклина Виталия Петровича, Богдановичский район;
- Пастухову Тамару Яковлевну и Пастухова Рудольфа Ивановича, город Первоуральск;
- Патрушеву Марию Ивановну и Патрушева Евгения Васильевича, город Асбест;
- Перевалову Валентину Ивановну и Перевалова Василия Ивановича, город Алапаевск;
- Петрову Галину Ивановну и Петрова Владимира Григорьевича, город Новоуральск;
- Пильщикову Клавдию Семеновну и Пильщикова Евгения Леонидовича, Ирбитский район;
- Пинигину Валентину Никитичну и Пинигина Геннадия Григорьевича, город Екатеринбург;
- Погибелкину Софью Ивановну и Пилютика Юрия Григорьевича, город Североуральск;
- Поживельковскую Галину Григорьевну и Поживельковского Юрия Леонидовича, город Нижний Тагил;
- Полякову Лидию Михайловну и Полякова Василия Александровича, город Красноуральск;
- Потоцкую Лидию Васильевну и Потоцкого Александра Александровича, город Богданович;
- Преловскую Лию Павловну и Преловского Виктора Вениаминовича, город Екатеринбург;
- Просвирнину Ольгу Петровну и Просвирнина Владимира Федоровича, город Асбест;
- Простотину Татьяну Владимировну и Простотина Александра Васильевича, город Екатеринбург;
- Романовскую Нину Степановну и Романовского Сергея Павловича, город Новоуральск;
- Рыбникову Веру Александровну и Рыбникова Виктора Петровича, город Каменск-Уральский;
- Рычкову Галину Андреевну и Рычкова Виктора Максимовича, город Верхний Тагил;
- Ряпосову Валентину Александровну и Ряпосова Павла Иосифовича, город Заречный;
- Саломатову Раису Михайловну и Саломатова Ивелана Иустиновича, город Екатеринбург;
- Сергееву Людмилу Васильевну и Сергеева Анатолия Николаевича, город Кушва;
- Серебрякову Людмилу Григорьевну и Серебрякова Ивана Владимировича, город Каменск-Уральский;
- Ситникову Людмилу Михайловну и Ситникова Виктора Вениаминовича, город Асбест;
- Скорикову Александру Павловну и Скорикова Валентина Ермиловича, город Верхняя Пышма;
- Соловову Таисью Григорьевну и Соловова Юрия Александровича, Тугулымский район;
- Соловьеву Марию Федоровну и Соловьева Александра Павловича, Байкаловский район;
- Старикову Любовь Гавриловну и Старикова Владимира Лаврентьевича, город Полевской;
- Сучкову Антонину Федоровну и Сучкова Юрия Капитоновича, город Асбест;
- Сыропятову Валентину Тихоновну и Сыропятова Анатолия Ивановича, Артинский район;
- Тальянскую Людмилу Ивановну и Тальянского Якова Калмановича, город Каменск-Уральский;
- Таргон Антонину Сергеевну и Таргона Георгия Артемовича, город Первоуральск;
- Тунину Ираиду Григорьевну и Тунина Евгения Михайловича, город Нижний Тагил;
- Уланову Галину Александровну и Уланова Александра Васильевича, Пышминский район;
- Усольцеву Галину Степановну и Усольцева Юрия Алексеевича, город Каменск-Уральский;
- Фалалееву Анну Васильевну и Фалалеева Александра Алексеевича, Байкаловский район;
- Федяеву Анну Александровну и Федяева Валерия Павловича, город Ревда;
- Фомину Нину Ивановну и Фомина Николая Ивановича, город Тавда;
- Харебову Галину Ивановну и Харебова Юрия Константиновича, город Краснотурьинск;
- Хорькову Лидию Ивановну и Хорькова Леонида Григорьевича, город Заречный;
- Храмцову Надежду Андреевну и Храмцова Александра Ивановича, Белоярский район;
- Хренову Галину Александровну и Хренова Георгия Петровича, город Верхняя Салда;
- Черепанову Клавдию Геннадьевну и Черепанова Александра Нифоновича, город Первоуральск;
- Черкасову Людмилу Павловну и Черкасова Павла Петровича, город Екатеринбург;
- Четвертакову Людмилу Александровну и Четвертакова Виктора Сергеевича, Белоярский район;
- Чехову Веру Федоровну и Чехова Владимира Александровича, Алапаевский район;
- Чмутову Галину Михайловну и Чмутова Валерия Даниловича, город Екатеринбург;
- Чулкину Надежду Степановну и Чулкина Анатолия Петровича, город Асбест;
- Шалагину Тамару Ивановну и Шалагина Василия Александровича, город Серов;
- Шамшину Лидию Иосифовну и Шамшина Аркадия Александровича, город Асбест;
- Швецову Раису Николаевну и Швецова Николая Павловича, город Первоуральск;
- Шевкунову Лидию Александровну и Шевкунова Александра Михайловича, город Нижний Тагил;
- Шмакову Викторию Николаевну и Шмакова Валерия Ивановича, город Екатеринбург;
- Шорикову Альбину Ивановну и Шорикова Геннадия Александровича, город Первоуральск;
- Юсупову Нину Дмитриевну и Юсупова Гаримзяна Муллазяновича, город Новоуральск;
- Яркову Валентину Григорьевну и Яркова Юрия Ивановича, город Краснотурьинск.