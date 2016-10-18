В ЦВО подняты по тревоге более 20 тысяч военнослужащих

Контрольная проверка по итогам 2016 года стала причиной тревоги, по которой были подняты подразделения Центрального военного округа. В проверке задействованы мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, авиация, зенитно-ракетные части, отряды специального назначения, специалисты всех видов обеспечения. Проверка продлится пять суток, в течение которых будут проверены части ЦВО, расположенные в Сибири.

- Военнослужащие на практике отработают действия как на марше, так и в бою, в ходе чего боеспособность подразделений будет оценена представителями командования, - сообщили в пресс-службе ЦВО. - Особая роль будет впервые отведена военным психологам: они проанализируют сплоченность воинских коллективов и психологической настрой военнослужащих.

Отметим, Центральный военный округ является самым крупным военно-административным объединением Вооружённых сил РФ, расположенным на территории стразу трёх федеральных округов - Поволжского, Уральского и Сибирского. Управление войсками округа ведётся из Екатеринбурга.