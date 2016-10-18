Обзор криминальной хроники вторника, 18 октября

В двух утренних ДТП на дорогах Свердловской области погибли 3 человека. Как сообщает ОблГИБДД, первое ДТП произошло около 6:30 в Невьянском районе. На подъезде к посёлку Верх-Нейвинскому водитель автомашины Ford Escort выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с Mersedec Е200. В результате аварии водитель "форда" скончался на месте. Около 8:00 на трассе Челябинск - Екатеринбург произошло ещё одно ДТП: водитель Nissan Tiida также выехал на "встречку" и столкнулся с "Волгой" ГАЗ-3110. В результате столкновения погибли водитель и пассажир "ниссана" - мужчина и женщина. Водитель "Волги" доставлен в больницу. По фактам ДТП ведутся проверки.

Жительница Новоуральска привезла в колонию пачку бумаги, "заряженную" телефонами. Как сообщили в ГУФСИН России по Свердловской области, сотрудники нижнетагильской ИК №12 строгого режима в комнате длительных свиданий при досмотре жительницы Новоуральска, прибывшей на длительное свидание к родственнику, обнаружили в пачке бумаги формата А4 9 сотовых телефонов, 6 USB-проводов, и 6 зарядных устройств. Запрещённые предметы изъяты, заботливой родственнице грозит административное наказание.

В Каменске-Уральском за нарушение санитарных норм закрыт магазин "Top Beer". Как сообщает управление Роспотребнадзор, владелец предприятия не выполнил предписание инспекторов ведомства и не устранил выявленные ранее нарушения: не проводится производственный лабораторный контроль, нарушается поточность технологических процессов, отсутствуют маркировочные ярлыки, нарушаются условия хранения, фасовки и реализации, продавцами не в полном объеме пройден медицинский осмотр, не пройдены гигиеническое обучение и аттестация, на объекте не соблюдается дезинфекционный режим. Материалы на закрытие магазина направлены в Синарский районный суд.

В Екатеринбурге сгорел заброшенный барак. Во вторник, 18 октября, около 03:57 произошло возгорание отселённого двухэтажного дома на улице Солнечной, 33"а" в Екатеринбурге, сообщила служба "Сова" Пожару был присвоен второй номер сложности. Из-за угрозы распространения огня пожарным пришлось эвакуировать жителей с первого и второго этажей пятиэтажного дома, расположенного напротив. Площадь пожара составила свыше 500 квадратных метров, с огнём боролись более 50 пожарных на полутора десятках единиц техники.