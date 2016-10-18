Сирены МЧС завоют на Среднем Урале

Ежегодная проверка систем звукового оповещения пройдёт в Екатеринбурге в среду, 19 октября. Как сообщает региональное управление МЧС, звуковые сигналы будут включены во всех муниципалитетах региона.

- 19 октября в Свердловской области состоится плановая ежегодная проверка системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, - предупредили в ведомстве. - В 11:30 во всех городах будут включены электросирены. Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке.

Напомним, вой сирен раздавался в регионе последний раз в начале октября: тогда также было объявлено, что это ежегодная плановая проверка.