Областное правительство увеличило тарифы на капремонт

Правительство Свердловской области приняло постановление об индексации ставки платы за капитальный ремонт многоквартирного жилья на 5,6%.

Напомним, ранее региональный кабмин принял постановление об увеличении минимального взноса на капремонт на ту же величину.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, все регионы обязаны ежегодно пересматривать тарифы на капремонт.

— При этом увеличение не должно превышать индекс инфляции. В нынешнем году Минэкономразвития РФ установило уровень инфляции в России 6,4%. В Свердловской области ставка платы вырастет только на 5,6%. Это позволит не снижать темпы капремонта многоквартирных домов в условиях роста стоимости стройматериалов, — сказал и. о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Средний Урал — один из немногих регионов России, где капремонт проводится максимально комплексно. Если в целом по стране на одном здании обычно делается в среднем 2,9 вида работ, то в Свердловской области — 6,5.