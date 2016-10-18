Уральские студенты оборудуют туристический дом на Ямале

Четверо студентов УрФУ отправились в экологическую экспедицию на Ямал для переоборудования старой метеостанции в туристический домик, сообщает пресс-служба вуза.

Молодые люди во главе с командиром студенческого движения "Арктические горизонты" Андреем Рудневым уже выехали на Ямал.

Участникам экологической экспедиции, которая проходит под эгидой всероссийского проекта "Высота 868", предстоит подняться на 900-метровую высоту на гору Рай-Из (Райская гора), где раньше работала метеостанция. В прошлом году студенты уже поднимались туда, убирали мусор и приводили территорию в порядок. В этом году планируется ремонт здания и вывоз всего мусора.

Фото: массив Рай-Из, социальные сети