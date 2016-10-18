В Тавде для девяти котельных не заготовили уголь на зиму

Хотя бы на 70% обеспечить твёрдым топливом тавдинские котельные - таково решение суда в отношении администрации Тавдинского городского округа. Выяснилось, что муниципальное предприятие "Тавдинские энергетические системы" не создало необходимого запаса угля и дров. Это поставило под угрозу срыва отопительный сезон.

- Муниципальное предприятие "Тавдинские энергетические системы" не имеет возможности самостоятельно в полном объёме осуществлять деятельность по теплоснабжению потребителей в силу признания его должником и введения процедуры наблюдения, - сообщили в областной прокуратуре. - В результате Тавдинский суд возложил на администрацию городского округа обязанность организовать запасы твёрдого топлива для котельных, осуществляющих теплоснабжение населения, в объёме не ниже 70% потребности отопительного сезона, а на муниципальное предприятие - обязанность обеспечить запас топлива в срок до 1 декабря 2016 года.

Отметим, в настоящее время в Тавде эксплуатируется девять котельных, работающих на твёрдом топливе. Отсутствие запасов дров и угля может привести к перебоям в обеспечении граждан теплом и разморозке систем теплоснабжения.