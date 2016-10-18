Свердловчане сдали в сельхозкооперативы 150 тонн грибов

За лето и осень 2016 года жители Среднего Урала собрали и сдали в сельскохозяйственные заготовительные кооперативы 150 тонн грибов.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, программа по закупке дикоросов и сельхозпродукции у населения реализуется в нашем регионе для того, чтобы организовать самозанятость сельского населения.

Помимо грибов в нынешнем году уральцы сдали в сельхозкооперативы 750 тонн картофеля, 120 тонн других видов овощей, 6 тонн дикоросов, 170 тонн плодов и ягод. Все эти показатели превышают аналогичные результаты 2015 года: тогда было 724 тонны картофеля, 100 тонн других видов овощей, 5 тонн дикоросов, 160 тонн плодов и ягод.

По словам и.о. областного министра АПК и продовольствия Михаила Копытова, в нынешнем году из федерального и областного бюджетов сельскохозяйственные заготовительные кооперативы Среднего Урала получили 28 млн рублей на развитие материально-технической базы.