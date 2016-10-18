Россия заявила о прекращении авиаударов по террористам в Алеппо

Начиная со вторника, 18 октября, военная авиация России и Сирии прекращает наносить воздушные удары по позициям террористов в районе Алеппо. Об этом заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, сообщает "Звезда".

По словам Министра обороны РФ, начиная с 10:00 18 октября авиация перестаёт совершать налёты на места скопления боевиков, а войска правительственной армии Сирии отойдут на дистанцию, которая позволит террористам покинуть восточную часть города по двум организованным коридорам. Сергей Шойгу также обратился к лидерам государств, которые имеют влияние на боевиков, убедить террористов покинуть город.

Досрочное прекращение авиаударов необходимо для введения восьмичасовой гуманитарной паузы в регионе, которая должна начать действовать в четверг, 20 октября. Более длительный срок военные предоставить не готовы - это требует серьёзной международной подготовки.