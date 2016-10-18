Правительство Свердловской области предложило не повышать ставку транспортного налога в течение трёх лет

И.о. министра экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко внёс на утверждение кабинета постановление о неизменности ставки транспортного налога.

В настоящее время законом "Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области" установлены ставки на период с 1 января 2013 по 31 декабря 2016 года. В связи с необходимостью установления ставок на период с 1 января 2017 года разработан проект закона, предусматривающий пролонгацию ставок с 1 января 2017 года до 31 декабря 2019 года в пределах, предусмотренных действующей редакцией закона.

– Все налоговые льготы сохраняются в будущем периоде, основная их часть имеет социальную направленность и касается 60% автопарка Свердловской области, — уточнил Дмитрий Ноженко.

Всего в Свердловской области зарегистрировано 1,9 млн транспортных средств. Освобождение от уплаты налога автомобилей до 100 лошадиных сил касается 1,2 млн единиц транспортных средств. Пенсионеры, инвалиды, опекуны, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные семьи также освобождены от уплаты налога.