Губернатор сдержал обещание о выделении 173 млн рублей на реконструкцию моста в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выполнил обещание мэру Нижнего Тагила о выделении 173 млн рублей на завершение реконструкции моста по улице Фрунзе. Такие расходы предусмотрены поправками в областной бюджет, рассмотренными сегодня региональным кабмином.

По словам и.о. вице-премьера — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, результаты исполнения областного бюджета за январь-сентябрь 2016 года позволили говорить об увеличении поступлений в региональную казну.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, в целом доходы областной казны увеличены на 1,9 млрд рублей. Это позволило направить дополнительные средства на здравоохранение, строительство, ЖКХ, обновление автодорог, в том числе, и на окончание модернизации моста в Нижнем Тагиле.

Кроме того, сверхплановые средства пойдут на завершение возведения детской поликлиники при Верхнепышминской ЦГБ имени П.Д. Бородина и на продолжение строительства образовательного центра в Екатеринбурге (в квартале улиц Ландау-Екатерининская-Вавилова).