Управляющим директором ПНТЗ стал экс-глава Первоуральска Алексей Дронов
18 октября 2016, 13:13
На должность управляющего директора Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) назначен депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Дронов. Как сообщила пресс-служба предприятия, топ-менеджер будет совмещать руководство ПНТЗ и работу в региональном парламенте.
- На ПНТЗ Алексей Иванович займётся повышением операционной эффективности предприятия, а также продолжит формирование высокопрофессионального коллектива белых металлургов за счёт развития программы кадрового резерва "Сила Белой металлургии" и программы "Будущее Белой металлургии", - говорится в официальном сообщении пресс-службы ПНТЗ.
Как отмечают на предприятии, большая часть карьеры Алексея Дронова связана с Первоуральским новотрубным заводом и Группой ЧТПЗ - на заводе он прошёл трудовой путь от помощника мастера до директора по производству компании.
- Алексей Иванович Дронов родился 18 сентября 1976 года в Первоуральске.
- В 1998 году окончил Уральский государственный технический университет (УГТУ- УПИ) по специальности "металлургические машины и оборудование". Сразу после окончания учёбы пришёл работать на ПНТЗ помощником мастера трубоэлектросварочного цеха и за шесть лет прошёл трудовой путь до заместителя начальника цеха.
- В 2004 году был назначен на должность заместителя начальника производственного управления, спустя год стал директором по производству ПНТЗ.
- В 2005 году получил второе высшее образование в Уральской государственной юридической академии (УрГЮА) по специальности "правовое обеспечение рыночной экономики". В этом же году окончил Институт переподготовки кадров Уральского государственного технического университета по специальности "стратегический менеджмент".
- В 2006 году после вхождения ПНТЗ в состав трубного дивизиона Группы ЧТПЗ назначен на должность директора по производству Группы ЧТПЗ.
- С ноября 2013 года возглавлял администрацию городского округа Первоуральск.
- В сентябре 2016 года избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Женат, воспитывает троих детей.
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