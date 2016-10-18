Управляющим директором ПНТЗ стал экс-глава Первоуральска Алексей Дронов

На должность управляющего директора Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) назначен депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Дронов. Как сообщила пресс-служба предприятия, топ-менеджер будет совмещать руководство ПНТЗ и работу в региональном парламенте.

- На ПНТЗ Алексей Иванович займётся повышением операционной эффективности предприятия, а также продолжит формирование высокопрофессионального коллектива белых металлургов за счёт развития программы кадрового резерва "Сила Белой металлургии" и программы "Будущее Белой металлургии", - говорится в официальном сообщении пресс-службы ПНТЗ.

Как отмечают на предприятии, большая часть карьеры Алексея Дронова связана с Первоуральским новотрубным заводом и Группой ЧТПЗ - на заводе он прошёл трудовой путь от помощника мастера до директора по производству компании.