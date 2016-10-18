В Екатеринбурге пройдёт пресс-конференция по тогам 20 лет работы МИД РФ на Урале
18 октября 2016, 13:20
19 октября в 11:00 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвященная 20-летнему юбилею Представительства министерства иностранных дел в Екатеринбурге. Представитель министерства иностранных дел в Екатеринбурге Александр Харлов и первый министр иностранных дел Свердловской области, экс-глава Администрации губернатора Анатолий Тарасов расскажут об истории создания Представительства МИД в столице Урала, главных действующих лицах, сыгравших важнейшую роль в его становлении, обозначат итоги работы и озвучат задачи Представительства на 2017 год.
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