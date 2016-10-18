На Среднем Урале родилось рекордное количество двойняшек — 834 пары

За 2015 год в Свердловской области родилось 834 пары двойняшек. Об этом сообщил и.о. областного министра соцполитики Андрей Злоказов на заседании регионального правительства.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, количество родившихся двойняшек оказалось рекордным за последние пять лет. В целом на Среднем Урале за прошлый год родилось около 63 тыс. детей. Причём помимо двойняшек было и 17 случаев появления тройняшек.

По словам Андрея Злоказова, в Свердловской области многое делается для социальной поддержки многодетных семей. По итогам прошлого года в нашем регионе насчитывается 44 тыс. многодетных семей, что почти на 6 тыс. больше показателей 2014 года. Наибольший рост рождаемости показали Екатеринбург, Верхняя Пышма, Берёзовский, ЗАТО Свободный, Заречный, Камышловский муниципальный район.