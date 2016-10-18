В Екатеринбурге начинает работу Всероссийский социологический конгресс

19 октября в Уральском федеральном университете (главный учебный корпус) начинает свою работу V Всероссийский социологический конгресс: «Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость» под председательством президента Российского общества социологов Валерия Мансурова. Конгресс будет совмещён с IX Съездом Российского общества социологов.

В работе Всероссийского конгресса примут участие ведущие отечественные социологи – академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, ведущие социологи из-за рубежа. В Екатеринбург обсудить злободневные вопросы общества прибудут ученые из Чехии, Японии, Финляндии, Турции, Израиля, США, Литвы, Латвии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также стран БРИКС (на конгрессе будет работать специальная сессия стран БРИКС). Ожидается приезд президента Международной социологической ассоциации Маргарет Абрахам (США). Соорганизаторами конгресса являются Уральский федеральный университет, Российское общество социологов (РОС), Институт социологии РАН. На конгрессе будут работать 17 сессий, 37 секций, 32 круглых стола. Состоятся вечерние лекции, презентации ряда издательств, социологических научных журналов, социологических фондов.