Оксана
Жилина

Горнолыжный сезон на Среднем Урале стартует в начале ноября

18 октября 2016, 14:55

Корреспондент "Областной газеты" проверил готовность уральских горнолыжных баз к старту сезона и выяснил, что уже в начале ноября лыжники и сноубордисты смогут начать скоростные спуски с заснеженных гор.

На горе Пильной (38 км от Екатеринбурга по Московскому тракту) сотрудники пообещали открыть первую трассу, покрытую искусственным снегом (длиной 600 метров), из четырёх для любителей горных лыж уже в начале ноября. К середине ноября планируется дать старт тюбингу (катание на надувных бубликах), популярному среди уральцев.

Фото: ГЛК "Пильная", фотогалерея 

На горнолыжном курорте "Уктус" (г. Екатеринбург, ул. Зимняя, 27) началось заснеживание склонов, об этом оповестили своих подписчиков администраторы официальной группы "Спортивный комплекс "Уктус" в социальных сетях. Представители горнолыжной базы сообщили, что открытие четырёх трасс, а также сноупарка состоится в начале ноября.

Фото: социальные сети, "Уктус" 15.10.2016

Сотрудники горнолыжного центра "Ежовая" (110 км от Екатеринбурга по Серовскому тракту) заявили, что ждут любителей горнолыжного спорта на открытии сезона в начале ноября. Курорт отличается тем, что вершины горы возвышаются на 550 метров над уровнем моря, 6 трасс длиной более 1 500 метров имеют максимальный перепад 300 метров.

Фото: ГЛК "Ежовая"

Дата открытия горнолыжного сезона в "Солнечной долине" (250 км к югу от Екатеринбурга) назначена на 12 ноября. По словам представителей горнолыжного курорта, кроме скоростных спусков на лыжах, среди туристов популярны лыжные беговые трассы, катание на коньках,  Хаски-центр, экскурсии на гору и по городу Миассу.

Фото: социальные сети

К середине ноября будет готов принять горнолыжников и ГЛК "Гора Белая" (150 километров от Екатеринбурга по Серовскому тракту). Представители курорта сообщили, что заснеживание склонов начнётся, когда температуре воздуха опустится ниже -5-7 градусов по Цельсию. В зимний сезон посетителям будут доступны прокат лыж, сноубордов, коньков, сноутюбинг (бублики), Верёвочный парк развлечений.

Фото: социальные сети

Надеются на снежную погоду и сотрудники горнолыжной базы "Флюс" (40 км от Екатеринбурга по Московскому тракту), где для отсыпки склонов используется натуральный снег. Курорт располагает 20 трассами, три из которых — освещённые, длиной от 250 до 500 метров с перепадом высот от 70 до 90 метров. Горнолыжный сезон здесь тоже планируют открыть в начале ноября. 

Фото: социальные сети

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