50 тонн снега вывезли с улиц Екатеринбурга за ночь

За первую снежную ночь с 17 на 18 октября коммунальщики вывезли с территории Екатеринбурга 50 тонн снега, сообщает пресс-служба администрации города.

Минувшей ночью Екатеринбург очищали от снега более 130 машин, погрузчиков и тракторов, трудились порядка 100 подсобных рабочих.

Дорожные службы, чтобы избежать гололёда на проезжей части, израсходовали около 50 тонн противогололёдного материала Бионорд и более 3,5 тонны мелкофракционного щебня. К утру 528 рабочих расчистили остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам, чтобы горожане добирались до назначенных мест без особых затруднений.

Фото: мэрия Екатеринбурга