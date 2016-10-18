Росстат сообщил о символическом росте промпроизводства

Росстат опубликовал данные об индексе промышленного производства за январь-сентябрь 2016 года: зафиксирован всего лишь символический рост — на 0,3% по сравнению девятью месяцами 2015 года.

Средний Урал на этом фоне выглядит вполне благополучно. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в бюджетном послании региональному парламенту сказал, что индекс промпроизводства на Среднем Урале по итогам января-августа 2016 года на 4,7% превысил аналогичный результат прошлого года.