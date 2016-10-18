В Екатеринбурге разбился строитель при падении с высоты 20 метров

На строительной площадке в центре Екатеринбурга погиб 23-летний рабочий, сообщает СУ СКР РФ по Свердловской области. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 23-летний мужчина выполнял строительные работы на площадке по улице 8 марта и упал с высоты около 20 метров. Полученные при падении травмы были не совместимы с жизнью.