В Екатеринбурге разбился строитель при падении с высоты 20 метров

14 часов назад
Дорога Ивдель — Ханты-Мансийск сократила путь из Европы в Сибирь на 800 километров
Три года назад (в 2013 году) открылось сквозное автомобильное движение на участке Ивдель—Ханты-Мансийск. Таким образом завершилось строительство федеральной трассы Пермь — Нижневартовск.
19 часов назад
Северный автовокзал переедет на запад?
К ЧМ-2018 Северный автовокзал Екатеринбурга перенесут в западную часть города, заявил замглавы городской администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович.
22 часа назад
С Луны – на Марс
Покоритель космоса Александр Лавейкин рассказал, когда россияне полетят на красную планету
22 часа назад
В Екатеринбург привезли останки древних животных
Учёные надеются, что исследования костей коров и овец, куланов и сайгаков, обитавших тысячи лет назад на плато Устюрт, помогут разгадать тайны поселения бронзового века.
22 часа назад
Борцов с поборами судят… за поборы
В Екатеринбургском гарнизонном военном суде слушается дело о поборах в военной полиции. По версии следствия, начальник регионального управления военной полиции ЦВО Геннадий Ящук организовал через своего заместителя майора Кирилла Кожевина целую систему поборов со своих подчинённых, военных полицейских.
15 октября 2016
В лесу под Карпинском разыгралась сцена из фильма «Выживший»
Год назад на Среднем Урале произошла история, очень похожая на ту, о которой снят голливудский фильм «Выживший», где на героя Леонардо ДиКаприо напал медведь.
14 октября 2016
Губернатор передал медикам 37 новых машин скорой помощи
По нормам один автомобиль скорой помощи положен для обслуживания 10–12 тысяч человек населения. Срок его службы, опять же по нормам, — 5 лет. И 37 новых автомобилей для муниципальных станций экстренной медицины, поступившие в Свердловскую область по федеральной программе, позволят снять остроту в оперативности выезда бригад.
14 октября 2016 Реклама
«Фармленд»: одна из крупнейших федеральных сетей открыла аптеки в Свердловской области!
В октябре 2016 года более 40 аптек «Фармленд» открыли свои двери для жителей 16 населённых пунктов Свердловской области
14 октября 2016
В столице Урала собрались акушеры со всего мира
Около 600 акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров и врачей смежных специальностей из России и зарубежья встретились в Екатеринбурге на восьмой конференции «Перинатальная медицина: новые технологии и междисциплинарные подходы»
14 октября 2016
Свердловчанам угрожают три вируса гриппа
Некоторое время назад Роспотребнадзор РФ напугал россиян сообщением о том, что в страну может прийти вирус опасного гонконгского гриппа