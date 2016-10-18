В детском питании HIPP обнаружена металлическая проволока

Немецкий производитель детского питания HIPP принял решение об отзыве части выпущенной продукции. В частности, как сообщает Роспотребнадзор, речь идёт о зерновых завтраках "Детские кольца для завтрака". В них была обнаружена металлическая проволока.

В связи с этим, как сообщает Роспотребнадзор, из продажи изымаются зерновые завтраки "Hipp Organic" в упаковках по 140 граммов с датой реализации до 19.01-03.03.2017 (срок годности указан в верхней части пакета) и номерами партий: L190416 / L020616 / L200417 / L030616.

- Ведётся расследование и проводятся все необходимые мероприятия, - говорится в сообщении Роспотребнадзора. - В целях охраны здоровья, Роспотребнадзор рекомендует не приобретать и не употреблять вышеуказанную продукцию.

В то же время представители санитарного ведомства заявили российским журналистам, что прямой угрозы для россиян нет: отзыв продукции "Kinder Frühstücks-Ringe" действительно был произведён, но товар официально в РФ не поставлялся и реализовывался в Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Польше и Люксембурге. Согласно сообщению компании HIPP, появление в продукции металлической проволоки связано с человеческим фактором.

Фото: www.hipp.de