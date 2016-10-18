Выпуск автомобилей в России упал на 11,8%

По данным Росстата, за девять месяцев 2016 года в нашей стране произведено на 11,8% меньше легковых автомобилей, чем было за январь-сентябрь 2015 года.

В нынешнем году конвейеры отечественных автоконцернов покинули всего 807 тыс. легковых машин. Это неудивительно. Промышленность неизбежно реагирует на снижение потребительского спроса. Эксперты предрекают, что падение продаж новых автомобилей в нашей стране к концу года достигнет 13-14% по сравнению с уровнем 2015 года. А в Свердловской области ожидается ещё более сильное падение авторынка — на 20%.