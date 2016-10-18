Прибыль российских банков выросла в 5 раз

За январь-сентябрь 2016 года российскими банками получена прибыль в размере 635 млрд рублей, что ровно в пять раз больше, чем за аналогичный период 2015 года (127 млрд рублей). Об этом свидетельствует отчёт Центрального банка РФ.

Одновременно сократился прирост резервов на возможные потери.

Отметим, за январь-сентябрь 2014 года российскими банками была получена прибыль в размере 685 млрд рублей, а за предыдущий период - 751,4 млрд рублей. Таким образом, речь идёт о постепенном восстановлении прибыльности отечественных банков.