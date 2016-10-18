Ипотечный заёмщик в Свердловской области помолодел до 30 лет

Средний возраст ипотечного заёмщика в Свердловской области снизился с 42-44 лет до 33-34 лет. Об этом сообщила зампредседателя правления "Абсолют Банка" Татьяна Ушкова.

- Заёмщики помолодели, потому что стали более уверенно чувствовать себя в финансовом плане. Кроме того, большое влияние на них оказывают родители - по исследованиям аналитического центра НАФИ, половину заёмщиков к покупке квартиры в ипотеку подталкивают именно родители. В России особый менталитет, у нас принято иметь квартиру в собственности. Во всём мире это тенденция уже уходит.

Фото: Александр Зайцев

Сегодня каждый десятый заёмщик гасит первый взнос материнским капиталом. Количество сделок, которые оформляются на женщин, выросло с 38 до 52 процентов. Кроме того, снижается первоначальный взнос за ипотеку. Если раньше в среднем оплачивали 38 процентов от суммы, то сейчас этот показатель снизился до 30 процентов.

Эксперты отмечают, сегодня сформировалось три основных категории лиц, которые берут ипотеку. Большинство их них - это бюджетники, для которых в разных банках действуют особые предложения. Следом за ними - те, кого екатеринбуржские застройщики называют "молодыми пенсионерами".

- Это люди 50-55 лет. Они берут жильё, чтобы оставить старое детям или вместе с детьми заехать в новые квартиры. Они ходят по разным банкам и смотрят в первую очередь даже не на процентную ставку, а на то, сколько времени банк даёт до окончания платёжеспособного периода. И ключевым основанием для принятия решения у таких людей становится гибкость кредитных учреждений, - говорит директор по реализации недвижимости "Группы ЛСР" на Урале Руслан Музафаров.

Третья по численности категория заёмщиков - это военные, для которых также существуют различные льготные программы.