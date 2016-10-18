Путин примет участие в работе "нормандской четвёрки" в Берлине

18 октября 2016, 15:28

Пресс-служба Кремля официально подтвердила участие Президента России Владимира Путина во встрече в "нормандском формате" по урегулированию кризиса на Украине. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, встреча глав государств никак не связана с обострением ситуации на Донбассе. Переговоры запланированы на вечер среды, 19 октября.

- Президент завтра отправится в Берлин, где будет вечерняя, такая даже не однодневная, а вечерняя рабочая поездка, где он проведёт переговоры с Меркель, Олландом, Порошенко, - цитирует СМИ слова Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента добавил, что встрече предшествовала работа, проделанная на уровне помощников глав государств в течение вечера понедельника и утра вторника. По словам Дмитрия Пескова, говорить о конкретных намерениях глав государств невозможно, а сама встреча необходима, чтобы "сверить часы".

Россия по-прежнему убеждена в необходимости выполнения "минских соглашений", и в первую очередь речь идёт о политической части, которую должна выполнить Украина. Песков также отметил, что в сообщении о встрече на сайте Порошенко говорится, что она состоится "с целью вынудить Россию выполнить "минские договорённости", и пояснил, что данные формулировки показывают, насколько сложна ситуация и насколько Киев не намерен выполнять ранее взятые на себя обязательства.

Отметим, в соответствии с "минскими соглашениями" Киев до конца 2015 года должен был провести конституционную реформу. В том числе реформа, о которой идёт речь, подразумевала принятие закона о предоставлении особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Украина до сих пор эту часть соглашения не выполнила, таким образом уже нарушив "минские договорённости".

После крымской провокации, спланированной Украиной и раскрытой Россией, президент Путин и вовсе объявил о том, что дальнейшие встречи в "нормандском формате" теряют смысл - завтрашняя встреча станет первой в прежнем формате.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Политика

21 час назад

Свердловские депутаты изменили областной устав
Вчера на внеочередном заседании областного Заксобрания депутаты в трёх чтениях одобрили все инициативы губернатора Евгения Куйвашева. В первую очередь речь идёт о поправках в устав области, в частности, предусматривающих упразднение поста председателя правительства и подчинение кабинета министров напрямую главе региона. Также была поддержана ещё одна губернаторская инициатива об увеличении числа депутатов, работающих на платной основе, с 17 до 30 человек.

17 октября 2016

Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2017 году и плановом периоде 2018–2019 годов. 17 октября 2016 года, Екатеринбург

17 октября 2016

Внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области
Сегодня, 17 октября, состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области.

17 октября 2016

Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Сегодня губернатор Евгений Куйвашев обратился к депутатам Законодательного Собрания Свердловской области с Бюджетным посланием.

14 октября 2016

«Половина повестки Госдумы – это наш комитет»
Вчера, 14 октября, депутат Госдумы Павел Крашенинников впервые после выборов посетил Свердловскую область, от которой избрался в федеральный парламент. Он приступил к выстраиванию депутатской вертикали, о которой так много говорил во время выборной кампании.

13 октября 2016

Озвучены изменения в структуре кабмина
Вчера, 13 октября, комитет по законодательству регионального Заксобрания рассмотрел поправки в устав Свердловской области, предложенные губернатором Евгением Куйвашевым.

11 октября 2016

Уральская «железная леди»
Все 50 депутатов Заксобрания проголосовали за Людмилу Бабушкину

11 октября 2016

Областной минздрав сдал анализ
На заседании кабинета министров региона, которое состоялось вчера, 11 октября, под председательством временно исполняющего обязанности председателя правительства Свердловской области Алексея Орлова было рассмотрено 19 вопросов.

11 октября 2016

Заявления Владимира Путина подняли цены на нефть
Турция получит от России скидку на газ

11 октября 2016

В Екатеринбургской гордуме три депутата лишились полномочий
Вчера, 11 октября, депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий своих коллег — Олега Хабибуллина, Михаила Гаранина и Евгения Боровика

Последние новости
Что было раньше