Пресс-служба Кремля официально подтвердила участие Президента России Владимира Путина во встрече в "нормандском формате" по урегулированию кризиса на Украине. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, встреча глав государств никак не связана с обострением ситуации на Донбассе. Переговоры запланированы на вечер среды, 19 октября.

- Президент завтра отправится в Берлин, где будет вечерняя, такая даже не однодневная, а вечерняя рабочая поездка, где он проведёт переговоры с Меркель, Олландом, Порошенко, - цитирует СМИ слова Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента добавил, что встрече предшествовала работа, проделанная на уровне помощников глав государств в течение вечера понедельника и утра вторника. По словам Дмитрия Пескова, говорить о конкретных намерениях глав государств невозможно, а сама встреча необходима, чтобы "сверить часы".

Россия по-прежнему убеждена в необходимости выполнения "минских соглашений", и в первую очередь речь идёт о политической части, которую должна выполнить Украина. Песков также отметил, что в сообщении о встрече на сайте Порошенко говорится, что она состоится "с целью вынудить Россию выполнить "минские договорённости", и пояснил, что данные формулировки показывают, насколько сложна ситуация и насколько Киев не намерен выполнять ранее взятые на себя обязательства.

Отметим, в соответствии с "минскими соглашениями" Киев до конца 2015 года должен был провести конституционную реформу. В том числе реформа, о которой идёт речь, подразумевала принятие закона о предоставлении особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Украина до сих пор эту часть соглашения не выполнила, таким образом уже нарушив "минские договорённости".

После крымской провокации, спланированной Украиной и раскрытой Россией, президент Путин и вовсе объявил о том, что дальнейшие встречи в "нормандском формате" теряют смысл - завтрашняя встреча станет первой в прежнем формате.