В Екатеринбурге пройдёт концерт Мартина Кольстедта

18 октября 2016, 16:38

21 октября в 21:00 в большом зале кинотеатра "Салют" в Екатеринбурге состоится концерт немецкого пианиста и композитора Мартина Кольстедта (Martin Kohlstedt).

Мартин Кольстедт - немецкий пианист и композитор из новой волны музыкантов, ищущих спасение от агрессии современного мира в гармонизирующих пьесах для рояля. Вслед за Нильсом Фрамом и Олафуром Арналдсом он сочиняет акварельные фортепианные этюды, при этом иногда используя нетрадиционные техники звукоизвлечения и электронные включения. Его музыка лаконична, эффектна и предельно эмоциональна. Кольстедт может начать с робкой клавишной зыби и постепенно разогнаться до грозной бури стаккато, чтобы в финале снова уложить мелодию в умиротворяющий штиль.

К двадцати восьми годам выпустил три альбома пьес со странными названиями, множество саундтреков к видеоиграм и успел посотрудничать с FM Belfast, Кристианом Лёффлером и другими. Его выступления похожи на мистический ритуал, он впадает в транс, широко улыбается, его пальцы быстро перемещаются по всему диапазону клавиш фортепиано. Живые выступления артиста неизменно производят сильное впечатление: порой зрителям может показаться, что Кольстедт теряет контроль над собой, настолько эмоционально уязвимой становится его манера исполнения. Однако именно эта дискуссия, спор, между человеком и его инструментом, становится тем, чем композитор пытается поделиться со своей публикой.

В 2015 году Мартин впервые посетил с концертами Россию, где сразу снискал самые восторженные отзывы.

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