В ноябре россиян ждут длинные выходные по случаю празднования Дня народного единства.

Напомним, этот государственный праздник ежегодно отмечается 4 ноября. За ним закреплён статус официального выходного.

Согласно постановлению правительства России, в 2016 году переносы выходных дней касались только январских, февральских, мартовских и майских праздников. В ноябре же россияне будут отдыхать строго по календарю: с 4 по 6 ноября. Праздничный день 4 ноября— пятница. К ней прибавятся суббота и воскресенье — 5 и 6 ноября.