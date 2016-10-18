Екатеринбуржцы увидят 19 старинных картин

Выставка "Зеркало жизни. Бытовой жанр в искусстве Голландии и Фландрии XVII века", пройдёт с 21 октября по 15 декабря в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5), сообщает пресс-служба музея. В экспозицию вошли 19 уникальных картин.

"В экспозицию включены образцы творчества нидерландских мастеров, чьи картины украшают ведущие музеи и частные собрания мира. Некоторые произведения когда-то принадлежали русским коллекционерам, например, князю Владимиру Николаевичу Аргутинскому-Долгорукому или Иосифу Бродскому", - пишет пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Открытие выставки состоится 21 октября в 18:00.

Фото: "Интерьер церкви с двумя фигурами" Вильгельма Шуберта ван Эренберга, открытые источники

Фото: "Шабаш" Франса Франкена Младшего, открытые источники