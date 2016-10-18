Владимир Путин прибыл на форум "Деловой России"

Президент России Владимир Путин прибыл на бизнес-форум "Деловой России", проходящий сегодня в Москве.

Как напомнил глава государства, приветствуя участников форума, союз предпринимателей "Деловая Россия" создан ровно 15 лет назад: в октябре 2001 года.

Сегодня эта организация объединяет представителей предприятий несырьевых секторов экономики из 78 регионов России.

С точки зрения Владимира Путина, результаты, достигнутые за прошедшие годы предпринимателями, объединёнными в "Деловой России", доказывают реальное движение отечественной экономики вперёд.